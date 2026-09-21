В «Квартале Строгино» в Красногорске построят детский сад с камерными игровыми площадками

В «Квартале Строгино» в Красногорске группа «Самолет» продолжает строительство нового детского сада на 125 мест, его стройготовность превысила 75%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по чистовой отделке помещений, устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также работы по благоустройству территории и отделке фасада здания. Учреждение введут в эксплуатацию одновременно с корпусом №1 жилого комплекса, к которому примыкает детский сад.

Площадь здания составит почти 2,5 тыс. кв. м, его будут посещать дети в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят групповые помещения, спортивный зал, музыкальный зал, универсальные пространства для занятий творчеством и не только. Для каждой из пяти групп предусмотрят отдельную прогулочную площадку, их оборудуют песочницами, качелями, горками и другими игровыми элементами, а для защиты от солнца на каждой установят теневой навес.

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