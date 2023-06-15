Три современных детских городка обустроят в Кашире по губернаторской программе

В Московской области продолжается реализация масштабного губернаторского проекта по установке новых и современных детских площадок. За десять лет существования проекта, в регионе появились 1,4 тыс. современных городков. Которые отвечают не только запросам детей, но и всем вопросам безопасности и надежности. В этом году на радость каширских мальчиков и девочек, в округе появится три таких площадки.

За десять лет воплощения в жизнь проекта, в Кашире установили 21 детскую игровую площадку. В два последних года городки получили юные жители Каширы, поселка Ожерелье, Новоселок, Зендиково и Корыстово.

В этом году счастливыми обладателями просторных межквартальных площадок станут ребята из деревни Тарасково. Тут городок построят на Комсомольской улице. Новый городок получат дети из Ожерелья, площадку обустроят на Центральной улице. Также площадка площадью 300 кв.м. появится в поселке Богатищево на Новой улице.

Напомним, губернаторские площадки оборудованы яркими архитектурными формами, скамейками, урнами и отвечают всем нормам безопасности. В них размещены игровые элементы, рассчитанные на детей от 2 до 12 лет. Цветное металлическое ограждение обеспечивает безопасность детей. А резиновое покрытие предотвращает получение травм.