«Три взрыва»: Ростовскую область могли атаковать беспилотники ВСУ

Неподалеку от Новошахтинска Ростовской области, по сообщениям очевидцев, прозвучали три хлопка. Новостей о разрушениях или причинах случившегося нет.

Очевидцы рассказали нам об обстановке в городе. По их словам, речь может идти о работе ПВО.

«Услышал три взрыва или хлопка, после этого в небе остались следы — несколько полос, проходящих близко друг к другу. Похоже, будто ПВО что-то сбила. Но дыма или пожаров нигде не видно, навряд ли что-то серьезное случилось», — сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местный житель Владимир.

Также мужчина привел и другую версию произошедшего.

«Похожий эффект бывает при переходе самолетов на сверхзвуковую скорость, но перед этим обычно слышен гул, а в небе заметен сам аппарат. В этот раз такого не было», — отметил собеседник.

Стоит отметить, что в населенном пункте расположен нефтезавод. Не исключено, что он мог стать целью дронов или ракет ВСУ. Однако о каких-либо происшествиях на Новошахтинском заводе нефтепродуктов пока нет официальной информации.

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