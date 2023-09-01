Ошибка или коварная цель: почему вражеские БПЛА стали часто прилетать в Люберцы

В подмосковных Люберцах в очередной раз сбили БПЛА, который направили для атаки по мирным жителям. Однако выбор ВСУ вызывает вопросы — медийный эффект от нападения на город будет меньше, чем от аналогичных операций в Москве, а военных объектов там, казалось бы, нет.

Политолог и сооснователь КБ «Валькирия» по сборке БПЛА для фронта Дмитрий Раевский назвал две версии, которые могут объяснить повышенный интерес врага к Люберцам: случайное попадание беспилотников в этот район и желание повредить важный для фронта завод.

«Инерциальная система навигации беспилотника, появившегося в Люберцах, могла дать большую погрешность, он мог пролететь мимо цели. Это очень легко может произойти: как минимум из-за потоков ветра, а может даже из-за геомагнитного воздействия. Однако, как известно, в Люберцах есть «Томилинский электронный завод». Он занимается разработкой и производством СВЧ-диодов, интегральных микросхем и модулей», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Раевского, продукция упомянутого предприятия, хоть и выглядит безобидной, важна для СВО. Ее используют при производстве ПВО и ракет, а потому остановка работы завода могла бы сыграть на руку Украине.

Екатерина Сайфутдинова, руководитель гуманитарного штаба помощи жителям Херсонской области, высказала еще одну точку зрения по поводу дронов ВСУ, мелькающих в Люберцах. Все они, по мнению волонтера, летят на Москву, но ПВО, стоящие в определенных местах, сбивают их. Что касается самого факта нападений, их цель — медийный эффект.

«Это психологическая атака, чтобы создать панику среди населения. Если бы они хотели что-то взорвать, отправили бы ракету, а так это показательные выступления, не более. Ближе к выборам на Украине налеты, наверняка, еще повторятся», — подчеркнула Сайфутдинова.

Помимо прочего, собеседница выразила уверенность в том, что многие из БПЛА летят вовсе не с Украины, а из государств Европы и при поддержке их же разведок. Дроны, способные преодолеть столь огромное расстояние, если говорить об отправке с Украины, являются неоправданно дорогим инструментом для ударов по мирным жителям и «Москве-Сити». Поэтому используются менее затратные способы, подразумевающие вылет с территории третьих стран.

Ранее момент уничтожения беспилотника в Люберцах попал на видео.