«Тридцать лет без газа и прав»: чиновники 30 лет не могут поделить хутор, где пенсионер не в силах оформить свой дом

76-летний житель хутора Паркшеев в Ростовской области больше 30 лет не может оформить в собственность дом, в котором живет. Все эти годы мужчина безуспешно обивал пороги чиновников — сначала, чтобы получить документы, потом, чтобы провести в жилье газ. Но каждый раз получал отказ.

Причина звучит как издевательство: хутор граничит сразу с несколькими районами, и местные власти никак не определят, кто именно должен заниматься проблемами пенсионера. В итоге пожилой человек оказался в подвешенном состоянии — без прав на дом и без элементарных удобств.

После того как история попала в соцсети и СМИ, ситуацией заинтересовались следователи. По факту халатности (ст. 293 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ростовского управления Аслану Хуаде разобраться в обстоятельствах и представить доклад о ходе расследования.