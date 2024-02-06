Тридцать семь новых врачей начали работать в Центре профилактики и борьбы со СПИД Подмосковья

Тридцать семь новых врачей приступили к работе в Центре профилактики и борьбы со СПИД Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новые врачи приехали из разных регионов России. В их числе — эпидемиологи, инфекционисты, рентгенологи, дерматовенерологи, невролог и медицинский психолог.

По словам заместителя главврача учреждения по медицинской части Елены Дробышевской, в центре начали работать равные консультанты из социально ориентированных НКО. Они помогают пациентам адаптироваться к диагнозу и старту терапии.