Тридцать тонн гуманитарного груза от Подмосковья прибыло в Белгородскую область

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» передало Белгородской области гуманитарную помощь. По словам секретаря отделения, председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в регион прибыли два первых грузовика с тридцатью тоннами всего необходимого.

В целом от партии в регион передали сорок тонн груза.В течение суток планируется доставить еще около ста тонн, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что помощь будет оказываться и дальше, эвакуированных жителей обеспечат всем необходимым. Он добавил, что сейчас формируется перечень самых необходимых вещей.

Турчак добавил, что граждане могут обратиться за помощью в любое отделение партии, а также в общественные приемные во всех субъектах РФ.