Тридцатиградусные морозы на подходе: синоптики объявили о резком похолодании

Сильные морозы ожидаются в центральной части России на следующей неделе. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что похолодание начнется 22 января с последующим усилением 23–24 января.

Пик отрицательных температур прогнозируется на 25–27 января. В Московской области столбики термометров могут опуститься до -30 °C. В столице ожидается менее сильное, но также существенное похолодание. В Костромской области возможны морозы до -36 °C, во Владимире и Иванове — до -33…-34 °C. Похолодание также затронет Рязань и Тулу.

Синоптик отметил, что холодная погода сохранится до конца января, хотя температуры в последние дни месяца не будут достигать пиковых значений, оставаясь ниже климатической нормы.

