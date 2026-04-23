Трихолог назвала четыре болезни, которые передаются через общую расческу

Использование одной расчески на всех членов семьи кажется безобидной привычкой, но с медицинской точки зрения это рискованно. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Есения Гудова.

«Важно понимать, что на коже головы у каждого человека есть своя микрофлора — сочетание бактерий и грибков, которое в норме не вызывает заболеваний. Когда расческой пользуется один человек, она "накапливает" именно эту индивидуальную микрофлору. Но при совместном использовании происходит обмен микроорганизмами, что может стать причиной воспаления или раздражения кожи», — объяснила специалист.

Особую опасность представляет передача грибка. Возбудители микозов долго живут на предметах гигиены. В результате у другого человека появляются зуд, шелушение, очаги выпадения волос или воспаление. Через расческу также распространяется педикулез, даже при отсутствии симптомов у одного из членов семьи. Риск особенно высок у детей.

Кроме того, во время расчесывания на коже возникают микротравмы. Бактерии с расчески проникают в них и вызывают фолликулиты и раздражение. Даже при регулярной чистке полностью убрать микроорганизмы сложно: кожное сало, чешуйки и влага создают для них благоприятную среду.

«У каждого члена семьи должна быть своя расческа, так же как и полотенце или зубная щетка. Это простое правило значительно снижает риск передачи инфекций и проблем с кожей головы»,

Также важно регулярно очищать расческу от волос, мыть ее мягкими средствами и периодически менять на новую.

Ранее трихолог Бучаров сообщил о том, что непереносимость и состав средств — причина раздражения.