Триста мальков карпов кои выпустили в пруд в парке на севере Реутова

300 мальков карпов кои переехали на «Фабричный пруд» Реутова. До этого они жили в бассейнах зоны аттракционов Центрального городского парка.

Примечательно, что рыбы до этого жили в бассейнах зоны аттракционов Центрального городского парка уже семь лет. И только этим летом карпов кои, точнее, их мальков, решили перевести на «Фабричный пруд». Дело хлопотное, но оно того стоило.

Процедура переезда стандартна. Сначала шустрых мальков отловили. Использовали для этого обычный сачок. После поместили их в контейнеры с водой. И спецрейсом отправили в северную часть Реутова.

«Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Карпы кои живут очень долго. Это японский карп. И если мы им сможем „зарыбить“ наш пруд, то дети и взрослые будут смотреть, любоваться, наслаждаться этим видом», — отметил директор парка аттракционов в Центральном городском парке города Реутов Владимир Четвергов.

Сейчас мальки размером всего шесть сантиметров. Они — серого цвета, непривычного для взрослых рыб. Через несколько месяцев они начнут приобретать свой естественный золотистый оттенок и будут похожи на золотую рыбку из известной сказки Пушкина. И радовать посетителей парка «Фабричный пруд».