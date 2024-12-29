Триста пятьдесят детей участников СВО посетили новогоднюю елку в Подольске

Триста пятьдесят детей участников СВО посетили новогоднюю елку, которая прошла во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Дети всегда с нетерпением и восторгом ждут зимних праздников. И наша задача, чтобы волшебную новогоднюю атмосферу могли почувствовать все юные жители Подольска», - отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Для ребят провели игры и мастер-классы, после чего состоялось представление — спектакль «Тайна волшебного зеркала». В завершение праздника детям вручили сладкие подарки.

Ранее в учреждении провели елку для детей с ограниченными возможностями здоровья. До 3 января состоится 20 представлений — по три в день. В общей сложности их посетят около 9 тысяч зрителей.