Трое выпускников Чехова сдали ЕГЭ по литературе на сто баллов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинформировал, что трое юных горожан набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

Михаил Собакин отметил, что столь высокие результаты — это заслуга не только выпускников, но и их учителей.

«Поздравляю наших выпускников и их педагогов с блестящим результатом и желаю дальнейших успехов в поступлении в высшие учебные заведения! Так держать!» — заявил глава Михаил Собакин.

Первые результаты ЕГЭ стали известны во вторник, 4 июня. Сто баллов заработали:

• Выпускница средней школы Чехов-7 Анастасия Кударис. Любовь к литературе прививала ее учитель Марина Эдуардовна Золотухина.

• Одиннадцатиклассник средней школы Чехов-2 Артем Лизунов. Его подготовкой занималась преподавательница Ирина Михайловна Подопросветова.

• Выпускница гимназии № 2 Диана Мещерякова. Учитель — Ольга Ивановна Стулова.

Администрация городского округа Чехов выражает уверенность, что после оглашения результатов ЕГЭ по другим дисциплинам число стобальников возрастет.

В нынешнем году выпускники российских школ обязаны сдать два обязательных экзаменов — по русскому языку и математике. Еще две дисциплины ребята выбирают самостоятельно.