Трое выпускников Чехова сдали ЕГЭ по литературе на сто баллов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинформировал, что трое юных горожан набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе.
Михаил Собакин отметил, что столь высокие результаты — это заслуга не только выпускников, но и их учителей.
«Поздравляю наших выпускников и их педагогов с блестящим результатом и желаю дальнейших успехов в поступлении в высшие учебные заведения! Так держать!» — заявил глава Михаил Собакин.
Первые результаты ЕГЭ стали известны во вторник, 4 июня. Сто баллов заработали:
• Выпускница средней школы Чехов-7 Анастасия Кударис. Любовь к литературе прививала ее учитель Марина Эдуардовна Золотухина.
• Одиннадцатиклассник средней школы Чехов-2 Артем Лизунов. Его подготовкой занималась преподавательница Ирина Михайловна Подопросветова.
• Выпускница гимназии № 2 Диана Мещерякова. Учитель — Ольга Ивановна Стулова.
Администрация городского округа Чехов выражает уверенность, что после оглашения результатов ЕГЭ по другим дисциплинам число стобальников возрастет.
В нынешнем году выпускники российских школ обязаны сдать два обязательных экзаменов — по русскому языку и математике. Еще две дисциплины ребята выбирают самостоятельно.