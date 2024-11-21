Трогательное мероприятие состоялось в Можайске в преддверии Дня матери

Праздник, посвященный матерям, развернулся в Можайском культурно-досуговом центре. Мероприятие с насыщенной программой и концертом организовали совместно с окружным Комитетом Семей Воинов Отечества и Государственным фондом «Защитники Отечества» для жен и матерей участников СВО.

Для женщин Можайского округа организовали яркий, душевный и трогательный праздник в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Особого внимания удостоили мам, бабушек и жен участников спецоперации, которых поблагодарили за материнский вклад, воспитание и поддержку мужчин. В этот истинный праздник любви и уважения к присутствующим обратился глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«Мы, со своей стороны, всегда готовы откликнуться на ваши просьбы и пожелания. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью в любых вопросах», — отметил в ходе обращения Глава Можайского городского округа.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Также к поздравлениям в уютном зале центра присоединились глава окружного Совета депутатов Лидия Афанасьева и его зампредседателя Татьяна Дроздова, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, а также можайские депутаты Совета Нина Истратова, Александр Князев, Семен Долгачев. Концерт подарил присутствующим хорошее настроение и позволил женщинам преисполниться чувством гордости за участие в жизни защитников.