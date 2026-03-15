Тройной контроль ГАИ: за какой документ инспекторы выпишут штраф в 30 тысяч рублей с завтрашнего дня

В России усиливаются требования к оформлению путевой документации для служебного и коммерческого транспорта. Игнорирование этого правила может обернуться серьезными финансовыми потерями для перевозчиков и предпринимателей, пишет actualnews .

Путевой лист является обязательным документом для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов на платной основе. Единственное исключение сделано для частных владельцев, эксплуатирующих машины исключительно в личных целях без извлечения прибыли.

Контроль за соблюдением требований осуществляют сразу несколько ведомств. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют наличие документов непосредственно на дорогах. Трудовая инспекция подключается в случае поступления жалоб от работников. Налоговая служба обращает внимание на путевые листы при проверке обоснованности списания топлива и других расходов.

Размер штрафов напрямую зависит от статуса нарушителя. Водитель за отсутствие путевого листа может отделаться предупреждением либо заплатить 500 рублей. Должностные лица, ответственные за выпуск транспорта на линию, рискуют потерять от 5 до 10 тысяч рублей. Для организаций и предпринимателей наказание достигает 100 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется наличию обязательных отметок. Если в документе нет сведений о прохождении медосмотра или технического контроля, водителю грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а компании — до 50 тысяч. Неправильное заполнение бланка также наказуемо: сумма взыскания варьируется от 3 до 30 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя.

При вынесении постановления его можно обжаловать. Для этого потребуется собрать пакет документов, подтверждающих соблюдение всех норм: сам путевой лист, отметки медика и акты техосмотра. Жалобу направляют в орган, выписавший штраф, обычно в течение 10–30 дней с момента получения копии решения. В случае отказа придется обращаться в суд, где убедительные доказательства помогут отменить санкции.