«Тропа победителей»: как ступинцы отметили День народного единства

В преддверии Дня народного единства в ступинском Центре «Армеец» прошла традиционная военно-патриотическая игра «Тропа победителей». В этом году участие приняли 21 команда из учебных заведений, силовых структур и юнармейских отрядов.

Открыл соревнования руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко. Он подчеркнул, что игра — это не только спортивное испытание, но и способ почтить память ветеранов и героев современности.

Участники проходили этапы, включавшие сборку и разборку оружия, метание гранаты, преодоление армейской полосы препятствий, а также ориентирование на местности.

По словам организаторов, с каждым годом интерес к игре растет — многие школы и колледжи выставляют сразу несколько команд. Такие соревнования помогают молодежи развивать физическую подготовку, командный дух и чувство ответственности, отметила педагог ступинского технику им. Туманова и депутат Анна Россихина.