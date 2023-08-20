Тропический ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве, в здании экстренная эвакуация

Как сообщают паблики в соцсетях, водная стихия уже внутри здания, залила сцену аппаратуру и танцпол. Из-за подтопления там выключился свет.

В настоящее время их концертного зала ведется эвакуация посетителей и персонала. Уже выведено порядка 1000 человек.

Сегодня в воскресенье, 20 августа, на Москву и Подмосковье обрушились сопровождаемые громом и молниями тропические ливни. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики дают неутешительные прогнозы. Ливень стеной будет идти до позднего вечера. В Москве и по области выпадет порядка 40% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило метро на Большой кольцевой линии.