Тропический шторм Dolphin в Тихом океане может вырасти до супертайфуна к 9 августа

В Тихом океане возле Маршалловых островов сформировался тропический шторм Dolphin (номер 13), который движется в «инкубаторских» условиях и имеет все шансы перерасти в супертайфун. Утром 28 июля его центр находился в точке с координатами 13,3° с. ш. и 176,9° в. д. Давление в эпицентре составляло 1 тыс. гПа, а скорость ветра достигала 17 м/с. Набирая силу, вихрь смещается на северо-запад, и к 7–8 августа может достигнуть района южнее японских островов Кюсю и Сикоку.