Тропический шторм Dolphin в Тихом океане может вырасти до супертайфуна к 9 августа

Глава Примгидромета Кубай: супертайфун Dolphin нацелился на Приморье в августе

Общество

В Тихом океане возле Маршалловых островов сформировался тропический шторм Dolphin (номер 13), который движется в «инкубаторских» условиях и имеет все шансы перерасти в супертайфун. Утром 28 июля его центр находился в точке с координатами 13,3° с. ш. и 176,9° в. д. Давление в эпицентре составляло 1 тыс. гПа, а скорость ветра достигала 17 м/с. Набирая силу, вихрь смещается на северо-запад, и к 7–8 августа может достигнуть района южнее японских островов Кюсю и Сикоку.

Два возможных сценария движения вихря

Синоптики Примгидромета во главе с Борисом Кубаем прорабатывают два основных варианта развития событий с равной вероятностью:

  • Прямой удар по Приморью: Около 9 августа супертайфун пересечет территорию Японии и выйдет непосредственно на Приморский край, принеся обильные осадки и ураганный ветер.
  • Материковый маршрут: К 9 августа вихрь пройдет вблизи острова Чеджу, пересечет Желтое море и уйдет через Китай в район Харбина. В этом случае угроза для региона будет связана с переполнением каскада водохранилищ и подъемом уровня воды в реке Раздольной.

Текущая обстановка и рекомендации синоптиков

В ближайшие 7–10 суток непосредственного влияния вихря на погоду в Приморье не ожидаетс. Тем не менее из-за высокой погрешности долгосрочных прогнозов метеорологи настоятельно рекомендуют оперативным службам проверить готовность к ЧС, а жителям края — ежедневно отслеживать официальные метеосводки.

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