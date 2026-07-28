Тропический шторм Dolphin в Тихом океане может вырасти до супертайфуна к 9 августа
Глава Примгидромета Кубай: супертайфун Dolphin нацелился на Приморье в августе
В Тихом океане возле Маршалловых островов сформировался тропический шторм Dolphin (номер 13), который движется в «инкубаторских» условиях и имеет все шансы перерасти в супертайфун. Утром 28 июля его центр находился в точке с координатами 13,3° с. ш. и 176,9° в. д. Давление в эпицентре составляло 1 тыс. гПа, а скорость ветра достигала 17 м/с. Набирая силу, вихрь смещается на северо-запад, и к 7–8 августа может достигнуть района южнее японских островов Кюсю и Сикоку.
Два возможных сценария движения вихря
Синоптики Примгидромета во главе с Борисом Кубаем прорабатывают два основных варианта развития событий с равной вероятностью:
- Прямой удар по Приморью: Около 9 августа супертайфун пересечет территорию Японии и выйдет непосредственно на Приморский край, принеся обильные осадки и ураганный ветер.
- Материковый маршрут: К 9 августа вихрь пройдет вблизи острова Чеджу, пересечет Желтое море и уйдет через Китай в район Харбина. В этом случае угроза для региона будет связана с переполнением каскада водохранилищ и подъемом уровня воды в реке Раздольной.
Текущая обстановка и рекомендации синоптиков
В ближайшие 7–10 суток непосредственного влияния вихря на погоду в Приморье не ожидаетс. Тем не менее из-за высокой погрешности долгосрочных прогнозов метеорологи настоятельно рекомендуют оперативным службам проверить готовность к ЧС, а жителям края — ежедневно отслеживать официальные метеосводки.