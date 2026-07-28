На подмосковных дорогах провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность семи светофоров, расположенных на дорогах в городах и малых населенных пунктов в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в Солнечногорске на дороге в деревне Курилово и на улице Набережной в окружном центре, на улице Декабристов в Ногинске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Ленина в Лобне. Кроме того, ремонт провели на Волоколамском шоссе в поселке городского типа Нахабино под Красногорском и на дороге в деревне Степанщино в Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.