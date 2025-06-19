Трудовая бригада школьников очистила дендропарк ВНИИЛМ в Пушкино

Подростки не только получили возможность заработать деньги, но и внесли значительный вклад в благоустройство города, избавив территорию парка от скопившегося мусора. Данная акция демонстрирует эффективный способ сочетания трудовой деятельности с общественно полезным трудом: школьники получают опыт подработки, а округ – становится более чистым и эстетичным.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Программа формирования трудовых бригад, помимо улучшения экологической обстановки, играет важную роль в социальной поддержке подростков. Бригады оказывают помощь образовательным учреждениям, выполняя широкий спектр задач: от уборки территорий и помощи в библиотеках до мытья полов и организации порядка в классах. Они также участвуют в благоустройстве городского пространства, занимаются поддержанием чистоты на закрепленных территориях и оказывают содействие в подготовке к праздничным мероприятиям.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Для участников бригад еженедельно проводятся тематические беседы, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности, а также организованы зарядки, мастер-классы и интерактивные игры, посвященные волонтерству, творчеству, медиа, профориентации и спорту.

Старшеклассники работают с понедельника по пятницу, по 2 часа в день. Их заработная плата составляет около 9000 рублей в месяц. С каждым подростком заключается трудовой договор сроком на 1 месяц, предусматривающий возможность его продления. Инициатива направлена на поддержку молодежи, развитие их трудовых навыков и стимулирование стремления к достижению поставленных целей.