ЦАХАЛ: ХАМАС с 1 декабря потеряло в Газе более 2 тысяч боевиков

С момента окончания перемирия 1 декабря 2023 года военные армии Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в секторе Газа порядка 2 тысяч бойцов ХАМАС, пишет со ссылкой на представителя израильской военщины Даниэля Хагари Times of Israel.

Всего же с момента начала военных действий в палестинском анклаве ликвидированы более около 8 тысяч боевиков ХАМАС. При этом только тысяча палестинских боевиков были убиты в Израиле 7 октября, в день развязывания арабо-израильского конфликта.

«Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что с момента окончания временного прекращения огня в секторе Газа 1 декабря военные уничтожили более 2 тысяч боевиков ХАМАС в результате авиаударов и наземных боев», - пишет газета.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на десятки тысяч.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».