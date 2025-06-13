ЦАХАЛ объявила о начале операции «Народ как лев» по уничтожению ядерных объектов Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции под названием «Ам Калави», что переводится как «С народом как лев». Задача операции — нанести удар по ядерной программе и возможностям запуска ракет большой дальности в Иране.

По информации из Тегерана, было зафиксировано более шести взрывов. Подверглись нападению военные объекты в разных частях Ирана.

Власти Соединенных Штатов Америки уже объявили о своём нежелании принимать активное участие в военном конфликте между государствами.

По некоторым данным, израильские военные также нанесли удары по жилищам высокопоставленных руководителей КСИР. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

В Тегеране несколько жилых многоэтажных зданий пострадали от обломков ракет, выпущенных израильской стороной. По информации от местных СМИ, есть пострадавшие. В то же время президент США Дональд Трамп инициировал срочное совещание с членами кабинета министров.

В различных иранских пабликах выкладывают фото и видео происходящего в Тегеране. В разных частях города множественные взрывы, поднимаются тяжелые клубы дыма.