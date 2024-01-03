Царь-то не настоящий: профессор МГИМО Соловей напел басню про двойника Путина в новогоднем поздравлении

Доктор исторических наук попытался убедить интернет-аудиторию очередной басней, что президент России давно умер, а вместо него правит его двойник, плотник 4 разряда из Белоруссии, некий Евгений Васильевич.

Профессор Соловей уверяет, что только плотник якобы мог так мало вещать во время последнего новогоднего обращения к россиянам.

«Вы заметили, как мало длилось поздравление президента России с новым 2024 годом, там мало по времени не было никогда. А все дело потому, что это не Путин, а его двойник по имени Евгений Васильевич, плотник из Белоруссии 4-го разряда», - посетовал Соловей.

Видео вызвало шквал гомерического хохота пользователей сети. Одни назвали Соловьева «профессором кислых щей», другие посоветовали ему обраться за помощью к психиатру. И лишь единицы высказали предположение, что, мол, «царь-то не настоящий».