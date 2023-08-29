ЦБ РФ поменял местами на своем сайте курсы валют

Стало известно, что на сайте Центробанка произошли некоторые изменения. Так, речь идет о разделе, в котором опубликованы курсы иностранных валют. Сейчас там первой строчкой стоит юань, далее доллар, а после следует и евро.

Напомним, что нескольким ранее на первом месте располагался курс доллара. Сейчас он сместился на второе место. Вместо него теперь на лидирующей позиции находятся юани.

Ранее сообщалось о росте популярности этой валюты в Российской Федерации. А также о том, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.