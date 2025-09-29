Ценовой рекорд: в Сибири найден регион с самыми высокими ценами на бензин
В Новосибирске цены на бензин оказались выше, чем в соседних регионах Сибири
Фото: [Круглосуточная экспресс-АЗС в Солнечногорске/Медиасток.рф]
Новосибирская область установила антирекорд по росту цен на бензин среди регионов Сибирского федерального округа — с июня по август 2025 года стоимость топлива выросла на 38%. Такую тревожную статистику озвучил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев на совещании по АПК, передает Om1 Новосибирск.
В целом по округу годовой рост составил 20,1% против среднероссийских 18,5%. Цифры вызывают особое беспокойство у автомобилистов, ведь разница с соседними регионами ощутима — если в Алтайском крае 95-й бензин торгуется по 58 рублей, то в Новосибирске цена достигает 61 рубля за литр.
Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объясняет эту ситуацию двумя ключевыми факторами. С одной стороны, осенняя уборочная кампания традиционно стимулирует плановое сезонное подорожание из-за роста спроса со стороны сельхозпроизводителей. Однако эксперт допускает, что дополнительную нагрузку создают «аппетиты новосибирских ВИНКов» — вертикально интегрированных нефтяных компаний, контролирующих полный цикл от добычи до продажи нефтепродуктов.
В отличие от спекулятивных скачков, текущий рост носит прогнозируемый характер, но региональная специфика усиливает его эффект.
