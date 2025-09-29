Ценовой рекорд: в Сибири найден регион с самыми высокими ценами на бензин

Новосибирская область установила антирекорд по росту цен на бензин среди регионов Сибирского федерального округа — с июня по август 2025 года стоимость топлива выросла на 38%. Такую тревожную статистику озвучил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев на совещании по АПК, передает Om1 Новосибирск.

В целом по округу годовой рост составил 20,1% против среднероссийских 18,5%. Цифры вызывают особое беспокойство у автомобилистов, ведь разница с соседними регионами ощутима — если в Алтайском крае 95-й бензин торгуется по 58 рублей, то в Новосибирске цена достигает 61 рубля за литр.

Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объясняет эту ситуацию двумя ключевыми факторами. С одной стороны, осенняя уборочная кампания традиционно стимулирует плановое сезонное подорожание из-за роста спроса со стороны сельхозпроизводителей. Однако эксперт допускает, что дополнительную нагрузку создают «аппетиты новосибирских ВИНКов» — вертикально интегрированных нефтяных компаний, контролирующих полный цикл от добычи до продажи нефтепродуктов.

В отличие от спекулятивных скачков, текущий рост носит прогнозируемый характер, но региональная специфика усиливает его эффект.

Ранее сообщалось, что глава республики пояснил причину топливного дефицита.