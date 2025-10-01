Центр безопасности мессенджера MAX блокирует доступ через неофициальные приложения

В пресс-службе российского мессенджера MAX рассказали о блокировке доступа к сервису через альтернативные клиенты — неофициальные вредоносные приложения.

Как разъяснили представители сервиса, установка неофициальных сторонних приложений с доступом к мессенджеру представляет угрозу для личных данных пользователя. Поэтому центр безопасности платформы сразу же обеспечивает блокировку доступа через такие приложения. Это помогает защитить пользователей от действий злоумышленников и угрозы мошенничества.

Ранее сообщалось, что в национальном мессенджере появился официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.