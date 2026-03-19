Центр Москвы встанет 19 марта: водителей попросили найти выход из ситуации
Столичный департамент транспорта проинформировал автомобилистов о грядущих ограничениях движения. В среду, 19 марта, в центральной части Москвы планируются временные локальные перекрытия, пишет РБК.
В ведомстве не стали раскрывать причины подобных мер. Однако сотрудники дептранса настоятельно рекомендовали водителям по возможности перенести запланированные поездки в центр на другие дни либо воспользоваться подземкой.
Для тех, кто все же решит отправиться в путь на машине, подготовили ряд советов. Необходимо закладывать дополнительное время на дорогу, заранее выстраивать маршрут с помощью навигатора и по возможности избегать поездок в утренний час пик с 7:30 до 10:00, а также вечерний с 17:00 до 19:30.
Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась в столице 17 марта. Тогда движение также перекрывали на ряде улиц и набережных без объяснения причин. На одних участках проезд восстановили спустя полчаса, на других ограничения действовали до полутора часов.