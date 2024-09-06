Центр здоровья проведет бесплатный медосмотр жителей Пушкино и поселений Пушкинского округа

Жителей Горокруга Пушкинский приглашают проверить здоровье в рамках первого этапа диспансеризации. С 10 по 14 сентября запустят ФАПы, Центры здоровья и мобильные маммографы. Медосмотры будут доступны в Пушкино, Левково, Жуковке и Челюскинском.

В округе, включая и его отдаленные поселения, запустят Центр здоровья и мобильный маммограф. Помимо обследования пациенты получат консультацию с врачами. Для прохождения базового первого этапа диспансеризации достаточно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. Женщинам, желающих провериться на маммографе, потребуется предварительно записаться в своем лечебном учреждении.

В Пушкинском будет осуществляться работа Центра здоровья и мобильного маммографа с 10 по 14 сентября, с 9.00 до 13.00. Для других населенных пунктов предположено следующее расписание:

• 10 сентября в деревне Жуковка (Центр здоровья);

• 10 и 12 сентября в Ивантеевке. Желающих будут ждать в поликлинике № 9 (мобильный маммограф);

• 11 сентября в ФАП № 1 села Левково (Центр здоровья и мобильный маммограф);

• 12 сентября, поселок Челюскинский. Специалисты Центра здоровья проведут приемы в центре общей врачебной практики № 1;

• 13 и 14 сентября в Пушкино, в поликлинике № 1 (мобильный маммограф).

В завершающий день также развернут мобильный ФАП на территории Центрального парка культуры и отдыха Пушкино, где можно будет пройти обследования и вакцинироваться от гриппа и пневмококка. График работы: с 10.00 до 13.00.

Консультации и проверки здоровья проводятся бесплатно.