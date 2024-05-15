Центральная библиотека Воскресенска получила имя поэтессы Инны Гофф

Воскресенск помнит и чтит память талантливой поэтессы Инны Анатольевны Гофф, которая проживала в округе в 1960-90 годах и первой ввела его образ в русскую литературу. Теперь в городе не только существует улица имени писательницы, но и библиотека.

За вклад Гофф в округ, а также в память о творческой деятельности, было решено назвать Центральную библиотеку на Пионерской улице ее именем. Об этом распорядился глава Подмосковья Андрей Воробьев. В постановлении отмечается, что основания для этого стали также документы, предоставленные главой городского округа Воскресенск.

«...постановляю присвоить имя И.А. Гофф Центральной библиотеке - структурному подразделению муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система», - говорится в документе.

Официально постановление вступило в силу 15 мая.

Напомним, что творчество Инны Гофф находилось не только на бумаге: ее стихи приобретали вторую жизнь в романсах и песнях. Ее лучшим сочинением до сих пор считают песню «Русское поле», которую поэтесса написала как раз в Воскресенске. Улицу города в честь Гофф назвали в 2007 году, а на доме, где проживала ее семья, установлена мемориальная доска.