Центральный музей ВВС получил восемь экспонатов из Музея Победы

Центральный музей Военно-воздушных сил, расположенный в городском округе Щелково, пополнил свою коллекцию новыми экспонатами.

Впервые в своей истории Музей Победы предоставил в аренду часть своей коллекции боевой авиационной техники для временного размещения на площадке Центрального музея ВВС. В результате, на уличной стоянке музея появилось 8 летательных аппаратов. Это пополнение является важным этапом в развитии экспозиции, позволяющим посетителям изучить образцы авиационной техники, сыгравшие значительную роль в истории Военно-воздушных сил.

Транспортировка и монтаж поступивших экспонатов – сложный процесс, требующий профессионализма и опыта. Сотрудники музея провели подготовительные работы, определили оптимальные маршруты движения и применили специализированное оборудование для обеспечения безопасности каждого летательного аппарата во время перемещения.

В настоящее время прибывшие экспонаты проходят проверку и подготовку к экспонированию.

Фото: [ Центральный музей ВВС ]

Новые экспонаты расширят тематический охват выставки. Посетители смогут увидеть самолеты и вертолеты различных марок и назначения, представляющие разные периоды развития авиации. Это позволит не только углубить знания об истории авиационного парка, но и предоставит возможности для формирования патриотизма у молодого поколения, стимулируя интерес к техническим дисциплинам и профессиям.

Музей Победы выделил следующие образцы авиационной техники:

Ка-25ПЛ – первый в Советском Союзе противолодочный вертолет, предназначенный для использования на кораблях;

Ка-26ЛЛ – легкий многоцелевой вертолет, выполняющий функции «летающей лаборатории»;

Су-15ТМ — наиболее совершенная версия Су-15, являвшегося основой авиации войск ПВО в период с 1970 по 1980 годы.

Также музею переданы различные модификации знаменитого самолета «МиГ». Среди них: МиГ-21ПФ – всепогодный истребитель-перехватчик, и МиГ-23МЛ – сверхзвуковой многоцелевой истребитель третьего поколения.

Общий вес переданных экспонатов составляет приблизительно 100 тонн.

Музей расположен по адресу: пгт Монино, ул. Музейная, д.1. Время работы: с 9:00 до 17:45. Понедельник и вторник – выходные дни.

Возрастное ограничение: 0+.