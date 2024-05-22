Центральный парк в Пушкино снова признан одним из самых посещаемых в Подмосковье

Центральный парк культуры и отдыха Пушкинского Городского округа стал одним из самых посещаемых мест отдыха в городах региона по итогам прошедшей недели, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Примечательно, что парк занимает лидирующие позиции не в первый раз. В период с 13 по 19 мая его посетили порядка 30 тысяч человек. В рейтинге популярности парков пушкинское общественное пространство заняло девятое место в первой десятке.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе. Убедиться в этом может каждый горожанин и гость города. Парк расположен по адресу: ул. Некрасова, д. 3А.

Отдыхающие могут прогуливаться по оборудованным зонам, играть с детьми на детской площадке, заниматься на спортивно-оздоровительных комплексах, играть в шахматы и теннис, а также в баскетбол или тренировать навыки мастерства в скейтпарке. На территории парка расположен амфитеатр с трибунами для зрителей.

С целью обеспечения безопасности посетителей на территории функционирует система видеонаблюдения «Безопасный регион».