Центральный парк в Пушкино традиционно стал лидером по посещаемости в Подмосковье

В период с 20 по 26 мая посетителями Центрального парка в Пушкино стали 68 тысяч жителей и гостей округа, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Общественное пространство снова заняло лидирующие позиции (третье место) в рейтинге самых посещаемых парков в Подмосковье.

Центральный парк — одна из самых красивых локаций в Пушкино, расположенная по адресу: ул. Некрасова, 3А.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке провели ряд работ: обустроили прогулочную зону, детскую площадку и спортивно-оздоровительные комплексы. Скейтпарк, воркаут-зона, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами, баскетбольная площадка — найти занятие по душе может каждый.

Для удобства посетителей по территории парка разместили информационные стенды и навигацию, установили модульные туалетные кабины, открыли комнату матери и ребенка, а для безопасности — камеры видеонаблюдения.