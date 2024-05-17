Центральный парк в Пушкино занял второе место в топ самых популярных в Подмосковье

В период с 6 по 12 мая Центральный парк в Пушкино посетили 52 тысячи жителей и гостей округа. Министерство благоустройства Московской области сообщает, что парк по итогам текущей недели стал вторым по посещаемости.

Востребованность парка, расположенного по ул. Некрасова, 3А, среди горожан и гостей не вызывает удивления. Это не просто красивая локация Пушкинского Городского округа, но и место, где каждый человек может провести досуг с учетом своих предпочтений.

Для детей оборудована большая игровая зона. Для поклонников активного образа жизни расположены современные спортивные комплексы, в частности, скейтпарк, баскетбольная и спортивная площадка. В парке также есть шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

На территории парка с целью обеспечения безопасности в круглосуточном режиме работает система видеонаблюдения. Сотрудники комплекса следят за его чистотой и занимаются озеленением.