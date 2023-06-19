Центробанк готовится ввести ОСАГО в новых регионах России

Планируется, что ОСАГО будет введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже с 1 января 2024 года, но сначала нужно разработать нормативно-правовую базу, чем и занялся Центробанк.

Пока закон не работает в присоединившихся к России регионах. Однако уже подготовлен проект, в котором рассчитан территориальный коэффициент для местных жителей, именно его берут во внимание страховые компании, рассчитывая цену страховых полисов ОСАГО. На сегодняшний день известно, что для владельцев всех транспортных средств в четырех регионах коэффициент будет равен 0,68.