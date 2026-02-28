Цены на бензин взлетят: эксперт ЦБ сделал тревожное заявление

В Центробанке предупредили о возможных временных сбоях в поставках нефти на фоне атаки на Иран. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что выпадающие объемы добычи способны оперативно компенсировать другие страны, передает РИА Новости.

В Центральном банке России сделали заявление относительно ситуации на мировом энергетическом рынке, обострившейся после военной операции против Исламской Республики. По мнению представителей регулятора, не исключены краткосрочные перебои с поставками черного золота.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов пояснил, что при негативном развитии событий добыча в Иране может сократиться. Однако, подчеркнул он, данный сбой будет иметь временный характер. Тремасов выразил уверенность, что иные государства-экспортеры сумеют нарастить добычу и восполнить потенциальный дефицит сырья.

В сложившейся ситуации специалист призвал участников рынка ориентироваться на долгосрочные ценовые прогнозы, а не на моментальные флуктуации. В настоящий момент биржевые торги нефтяными эталонами приостановлены. Торговая сессия возобновится в ночь на понедельник по московскому времени. По итогам пятничных торгов стоимость барреля марки Brent зафиксировалась на отметке 72,87 доллара.