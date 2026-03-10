Цены растут, заводы встают: новая угроза нависла над Россией и жителями

Аналитики ЦМАКП зафиксировали критическое состояние российской экономики: высокие цены сочетаются с застоем в гражданских отраслях и падением прибыли предприятий. Об этом пишут «Известия» .

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) констатировали, что к началу марта 2026 года экономика России вплотную приблизилась к состоянию стагфляции. Соответствующие данные содержатся в новом докладе учреждения.

Аналитики Центра указывают на то, что темпы удорожания потребительской корзины фиксируются на высоком уровне, хотя общая инфляция несколько замедлилась. Эксперты подчеркивают, что застойные явления охватили значительную часть гражданских отраслей.

В докладе отмечается стремительное сокращение прибыли организаций. Наиболее сложная ситуация складывается в машиностроении, производстве оборудования и других системообразующих секторах промышленности.

Представители производственного сектора вынуждены прибегать к снижению отпускных цен на фоне проблем с реализацией продукции. Как пояснили специалисты, на динамику давят санкционные скидки, трудности со сбытом и укрепление курса рубля, влияющее на импортные операции. Совокупность этих факторов, по мнению экспертов, провоцирует вялую экономическую динамику.