Церемония прощания с Мандрыкиным прошла на стадионе ЦСКА

Как сообщает RT , в составе футбольного клуба ЦСКА Мандрыкин выигрывал чемпионаты, Суперкубок и Кубок России, а также Кубок УЕФА.

Стало известно, что в четверг, десятого августа, на стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Вениамином Мандрыкиным, бывшим вратарем московского клуба, а также сборной России.

Напомним, что Мандрыкин ушел из жизни по причине инфаркта еще шестого августа, когда ему был всего 41 год. Футболист оставил память о себе в сердцах болельщиков и своих коллег. Ранее вратарь уже сталкивался с непредвиденными трудностями в своей карьере, когда несколько лет назад, в ноябре 2010 года, попал в автомобильную аварию и сломал позвоночник.

Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище, расположенном в Химках. Там близкие и друзья смогут проводить его в последний путь. Информацией об этом также поделилась сестра самого футболиста.

Также стоит отметить, что Вениамину Мандрыкину исполнилось бы 42 года 30 августа, если бы не смерть от инфаркта. Футбольный клуб ЦСКА уже выразил свои соболезнования.