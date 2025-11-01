Церковь назвала гражданский брак «верным блудом»

Православная церковь занимает принципиальную позицию в отношении гражданского брака, рассматривая его как нарушение духовных основ. В эфире радио Sputnik священник Павел Островский охарактеризовал такое сожительство как «верный блуд», подчеркнув, что оно представляет собой сознательное отступление от божественных установлений.

Священнослужитель пояснил, что настоящий брак возникает только после принятия публичных обязательств и официального признания союза обществом и церковью. По его словам, статус мужа и жены не может быть установлен самими партнерами самостоятельно — он требует торжественного объявления перед лицом общества и получения церковного благословения.

По его словам, такой подход формирует четкое разграничение между законным браком и неформальным сожительством, что влияет на духовное состояние верующих. Для церкви только освященный союз обладает подлинной ценностью, в то время как гражданские отношения лишены сакрального смысла.

Священник резюмировал, что итогом церковной позиции становится утверждение традиционной модели семьи как единственно верной для православных христиан. Это не только определяет отношение к браку, но и формирует духовные ориентиры, направляя верующих на путь соблюдения канонических норм и принятия осознанных обязательств перед Богом и обществом.

