Церковь объяснила снисхождение к третьим бракам

Протоиерей Андрей Ефанов разъяснил, почему муж женщины, находящейся в первом браке, не получит длительной епитимии за третий брак. Священник отметил, что церковь проявляет снисхождение к тем, кто ранее не осознавал строгость канонов, и порекомендовал воцерковление пары для дальнейшего венчания, сообщает МК .

Вопрос о допустимости третьего брака часто вызывает сомнения у верующих. Женщина, чей супруг состоит в третьем браке, обратилась за разъяснением в РПЦ. Протоиерей Андрей Ефанов отметил, что длительная епитимия, церковное наказание, мужчине, скорее всего, не будет назначена. Это связано с тем, что предыдущие браки могли быть заключены без полного понимания церковных канонов.

Священник рекомендовал супругам воцерковление мужа, что позволит получить разрешение на венчание у правящего архиерея. Он подчеркнул, что разрушать уже сложившуюся семью не следует, даже если полное воцерковление пока не завершено.

Отец Андрей также уточнил, что прелюбодеяния в данном случае нет, поскольку браки заключались между формальными, невоцерковленными христианами.

