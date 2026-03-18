Цифра названа до заседания: экономист раскрыл будущее ключевой ставки 20 марта

Главный экономист банка «Синара» Сергей Коныгин поделился ожиданиями относительно предстоящего заседания совета директоров Центробанка, которое назначено на 20 марта. По его мнению, регулятор с высокой долей вероятности примет решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15 процентов годовых. Эксперт считает, что основания для более резкого шага в текущих условиях отсутствуют. Об этом сообщает "Эксперт».

Свою позицию аналитик аргументирует рядом факторов. Во-первых, процессы замедления роста цен пока не приобрели устойчивый характер. Во-вторых, риски вхождения экономики в рецессию минимальны либо вовсе отсутствуют. Дополнительную неопределенность вносит ситуация с пересмотром бюджетного правила: его новые параметры до сих пор не утверждены, что вынуждает денежные власти действовать максимально взвешенно.

Февральская статистика по инфляции оказалась хуже прогнозов, составленных на основе данных за первые недели месяца. Коныгин подсчитал, что по итогам первого квартала потребительские цены вырастут приблизительно на 2,5 процента. При этом официальный целевой ориентир ЦБ на текущий год составляет от 4,5 до 5,5 процента. Отсутствие убедительных признаков замедления инфляции, по словам экономиста, заставляет регулятора сохранять осмотрительность в вопросах смягчения денежно-кредитной политики.

Замедление экономической динамики в начале года эксперт назвал следствием временных и технических причин, а не симптомом системного кризиса. Поэтому ЦБ вряд ли станет aggressively стимулировать экономику через резкое понижение ставки, отдавая предпочтение паузам и умеренным шагам.

Коныгин также указал на важность грядущих изменений в бюджетном правиле. Вероятное понижение цены отсечения способно серьезно повлиять на дальнейший курс монетарной политики и поставить под сомнение актуальность прежних прогнозов по инфляции и ставке. По мнению эксперта, четкое понимание траектории движения ключевой ставки появится у участников рынка не ранее второго квартала. Ближайшие два-три месяца пройдут без значительных послаблений и мягкой риторики. К концу года, как полагает аналитик, ставка опустится до отметки около 13 процентов.