«Цифровая опека». В Германии могут запретить соцсети детям до 16 лет

В рамках предстоящего партийного съезда, запланированного на 20-21 февраля, будет рассмотрен законопроект, запрещающий детям и подросткам младше 16 лет пользоваться популярными социальными сетями.

Как сообщает издание Berliner Morgenpost, инициатива исходит от земельного отделения партии в Шлезвиг-Гольштейне. Её ключевая цель — оградить подрастающее поколение от многочисленных рисков цифровой среды. В качестве основных угроз в документе называются кибербуллинг (травля), психологическое давление, распространение контента, причиняющего вред психике, а также культивирование ненависти.

Для реализации запрета планируется ввести обязательную возрастную верификацию. Это означает, что доступ к таким платформам, как Instagram, Facebook и TikTok, будет возможен только после подтверждения пользователем своего возраста. Принятие подобного закона может привести к существенным изменениям в правилах пользования соцсетями на территории Германии.

Ранее сообщалось о том, что французским подростам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями.