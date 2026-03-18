Цифровой детокс поневоле: у жителей Москвы заметили странные привычки после сбоев сети

Участники телекоммуникационного рынка подвели итоги недели и рассказали о сдвигах в предпочтениях московских пользователей. В период с 7 по 13 марта оператор зафиксировал рост количества отправляемых СМС на 15,5 процента по сравнению с предыдущей семидневкой. Представитель компании допустил, что на статистику частично повлияли праздничные поздравления с Международным женским днем. Показатель голосовых вызовов у данного провайдера увеличился на 3–4 процента. Там уточнили, что подобная динамика укладывается в рамки обычных еженедельных колебаний, пишет РБК.

Гендиректора одного из операторов связи также подтвердил тенденцию к росту популярности коротких текстовых сообщений. По его данным, прирост за прошлую неделю составил около 8 процентов относительно первых чисел марта. При сравнении с аналогичным периодом 2025 года картина выглядит более контрастно: исходящих СМС стало больше на 12 процентов, а количество разговорных минут подскочило на 75–80 процентов. Руководитель связал столь заметные изменения с накопительным эффектом различных факторов, трансформирующих отрасль на протяжении года. Потребление интернет-трафика за тот же период, напротив, сократилось на 16 процентов.

В промежутке с 9 по 15 марта сразу два оператора отметили падение объемов передачи данных в столице на 8–9 процентов по сравнению с первой неделей месяца. Директор по коммуникациям Павел Никифоров привел более детальные цифры по конкретным сервисам. Посещаемость мессенджера Telegram у абонентов компании рухнула на 85 процентов. При этом заметного увеличения числа обращений в службу поддержки не зафиксировали. Однако представитель оператора выразил обеспокоенность тем, что длительные перебои с доступом к сети и ограничения работы популярных приложений способны негативно сказаться на лояльности клиентов ко всей телекоммуникационной отрасли в среднесрочной перспективе.