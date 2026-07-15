Европейский саммитный марафон: политолог раскрыла, это попытка давления или игра для своих
Политолог Шеслер: цель европейских саммитов — расколоть Россию, но план буксует
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Европейские лидеры и Владимир Зеленский буквально не вылезают из саммитов: вслед за встречей НАТО в Турции прошла французская «Коалиция желающих», а сегодня в Киеве с участием Урсулы фон дер Ляйен стартует новый форум с балканскими странами. По словам политолога Ларисы Шеслер, такая плотная череда мероприятий выглядит не просто дипломатическим марафоном, а вполне конкретным тактическим ходом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она уточнила, что, по сути, Запад пытается компенсировать недостаток реальных успехов на поле боя избытком политических жестов. Создается впечатление, что европейцы искренне верят в магию коллективного присутствия: демонстрация сплоченности и регулярные удары по российской нефтепереработке и гражданским объектам, по их замыслу, должны расколоть российское общество. Они рассчитывают, что экономическое давление и шум в информационном поле породят социальный разброд, заставят элиты дрогнуть, а Москву — сесть за стол переговоров на условиях Киева.
По мнению эксперта, тем не менее такая стратегия больше напоминает игру в одни ворота. Европейские политики, судя по всему, крайне поверхностно представляют себе реальные внутренние процессы в России, ошибочно принимая желаемое за действительное. Их активность адресована не столько Кремлю, сколько собственным избирателям: внутри Евросоюза растет усталость от конфликта, и эти пышные встречи призваны заглушить голоса скептиков, демонстрируя непоколебимую веру в скорую победу.
Она резюмировала, что в итоге мы видим замкнутый круг: чем сложнее ситуация, тем громче слова и масштабнее саммиты. Но, концентрируясь на внешних эффектах, Европа рискует упустить из виду, что давление без глубокого понимания оппонента не приближает мир, а лишь консервирует конфликт, создавая иллюзию деятельности там, где требуется трезвый расчет.
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