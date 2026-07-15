Европейские лидеры и Владимир Зеленский буквально не вылезают из саммитов: вслед за встречей НАТО в Турции прошла французская «Коалиция желающих», а сегодня в Киеве с участием Урсулы фон дер Ляйен стартует новый форум с балканскими странами. По словам политолога Ларисы Шеслер, такая плотная череда мероприятий выглядит не просто дипломатическим марафоном, а вполне конкретным тактическим ходом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она уточнила, что, по сути, Запад пытается компенсировать недостаток реальных успехов на поле боя избытком политических жестов. Создается впечатление, что европейцы искренне верят в магию коллективного присутствия: демонстрация сплоченности и регулярные удары по российской нефтепереработке и гражданским объектам, по их замыслу, должны расколоть российское общество. Они рассчитывают, что экономическое давление и шум в информационном поле породят социальный разброд, заставят элиты дрогнуть, а Москву — сесть за стол переговоров на условиях Киева.

По мнению эксперта, тем не менее такая стратегия больше напоминает игру в одни ворота. Европейские политики, судя по всему, крайне поверхностно представляют себе реальные внутренние процессы в России, ошибочно принимая желаемое за действительное. Их активность адресована не столько Кремлю, сколько собственным избирателям: внутри Евросоюза растет усталость от конфликта, и эти пышные встречи призваны заглушить голоса скептиков, демонстрируя непоколебимую веру в скорую победу.

Она резюмировала, что в итоге мы видим замкнутый круг: чем сложнее ситуация, тем громче слова и масштабнее саммиты. Но, концентрируясь на внешних эффектах, Европа рискует упустить из виду, что давление без глубокого понимания оппонента не приближает мир, а лишь консервирует конфликт, создавая иллюзию деятельности там, где требуется трезвый расчет.

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