Цифровые и креативные специальности внесут в официальный реестр

Обновленный общероссийский классификатор профессий, который начнет действовать с 1 января 2026 года, должен зафиксировать структурные изменения в экономике, узаконить новые виды занятости и согласовать требования рынка труда с системой подготовки кадров. Об этом « Известиям » сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что действовавший ранее перечень формировался еще в середине 1990-х и за прошедшие десятилетия заметно устарел. По оценке парламентария, за это время возникли целые направления — от цифровых сервисов до биотехнологий и креативных индустрий, — где работают миллионы специалистов, однако их должности официально не были отражены в реестрах. При этом часть старых профессий либо исчезла, либо существенно изменилась по содержанию.

Депутат указал, что пересмотр классификатора проводится в рамках ранее данных поручений руководства страны и нацелен на более тесную увязку между потребностями работодателей и образовательными программами. По его словам, учебные заведения уже выпускают специалистов по современным направлениям, которые отсутствовали в старой системе наименований, и новый документ должен устранить этот разрыв.

Отдельный блок изменений касается цифровой и креативной занятости. Как отметил Нилов, речь идет о профессиях в сфере информационных технологий, онлайн-торговли, нейросетевых решений и кибербезопасности — ранее такие позиции часто оформлялись под обобщенными формулировками. Введение официальных названий, по его оценке, позволит точнее оформлять кадровые документы, укрепит правовой статус работников и улучшит государственную статистику занятости, что важно для прогнозирования кадровых потребностей.

