Цифровые технологии помогают логистике работать в условиях непогоды

Экстремальные погодные условия — сильные снегопады, заносы и температурные скачки — все чаще создают сложности для грузоперевозок и работы складских комплексов. Снизить влияние таких факторов на доставку помогает внедрение цифровых инструментов управления логистикой. Об этом сообщил заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян, комментарий которого имеется в распоряжении « Ленты.ру ».

По его оценке, ключевым элементом устойчивой работы в период непогоды становится заблаговременное прогнозирование и динамическое планирование маршрутов. Для этого необходимо в реальном времени отслеживать передвижение транспорта и использовать не только открытые навигационные сервисы, но и специализированные корпоративные системы распределения и оптимизации маршрутов. Такой подход позволяет выявлять участки с повышенной нагрузкой, возникающей из-за дорожной обстановки и погодных факторов, и оперативно перераспределять транспортные потоки.

Эксперт также обратил внимание, что перевозчики обмениваются актуальными сведениями о пробках и расчистке трасс через профессиональные сообщества и социальные платформы, публикуя визуальные подтверждения ситуации на дорогах. По его данным, в последнее время для обработки таких массивов информации начали применять нейросетевые инструменты, которые автоматически анализируют поступающие сообщения и помогают быстрее принимать решения о смене маршрутов.

Дополнительно при организации перевозок рекомендуется подключать профессиональные метеорологические источники. Они позволяют заранее фиксировать признаки надвигающихся погодных осложнений — за несколько дней до того, как предупреждения становятся широко известны. Совмещение прогнозной аналитики, цифровых систем маршрутизации и оперативных пользовательских данных дает возможность точнее рассчитывать графики поставок и автоматически корректировать временные окна доставки на склады.

