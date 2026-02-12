«Мест нет»: в пяти районах Татарстана эвакуаторы забили штрафстоянки до отказа

В Татарстане сразу пять специализированных стоянок ГБУ «Безопасность дорожного движения» прекратили прием транспортных средств из-за отсутствия свободных мест. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Согласно отчету ведомства, представленному на заседании комитета Госсовета республики по законности и правопорядку, критическая ситуация сложилась в Бугульме, Нижнекамске, Мамадыше, Апастово и Бавлах. Первый заместитель директора учреждения Анас Адыев объяснил дефицит площадей длительным хранением так называемого криминального транспорта.

Речь идет об автомобилях, которые проходят по уголовным делам и удерживаются на стоянках на основании постановлений следователей, прокуратуры и других силовых ведомств годами. Из-за специфики правового статуса такие машины нельзя оперативно утилизировать или передать владельцам, что создает «балласт», занимающий значительную часть инфраструктуры.

Ситуация обострилась на фоне активной работы эвакуаторов в Казани и крупных городах республики в последние недели. Массовый вывоз автомобилей на штрафстоянки связан с нарушениями правил парковки, которые мешают работе коммунальных служб по очистке дорог от снега. Депутаты Госсовета приняли отчет к сведению, однако вопрос о расширении площадей или ускорении процедур по освобождению стоянок от вещдоков остается открытым.

Ранее суд в Казани признал незаконной смену имени гражданина на Исус Христос.