«Цифры действительно грандиозные»: назван самый популярный формат ТВ-шоу в 2023 году
Телеведущая Михейчик: политические шоу бьют рекорды популярности
Фото: [freepik.com]
Политические проекты стали наиболее популярным форматом ТВ-шоу в 2023 году. Об этом рассказала телеведущая и блогер Маруся Михейчик.
Эксперт руководствовалась не официальной статистикой, а своим опытом и опытом коллег.
«Со стороны профессионального взгляда и практики, политические шоу с обсуждениями и спорами в формате дебатов, а также политические и экономические стримы всегда были, есть и будут самыми обсуждаемыми и высокорейтинговыми программами на ТВ, вне зависимости от тематики сетки вещания того или иного канала», — рассказала телеведущая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сейчас, добавила собеседница, в связи с напряженной внешней обстановкой в рамках глобальной политики, подобные шоу взлетели выше прогнозируемой планки.
«Подобный исход, конечно, был ожидаем, и цифры там действительно грандиозные. Все дело в том, что старшее поколение до сих пор свято доверяет всему, что говорится через экран. Да и в целом, многим проще включить и «впитать» разжеванный материал, нежели читать соцсети, сопоставлять и анализировать информацию», — добавила Михейчик.
Формат развлекательного контента на ТВ по-прежнему не в числе лидеров. Рейтинги у таких проектов невысокие, уточнила ведущая.
«Подобные шоу и передачи все-таки популярнее в интернет-пространстве. Но хочется отметить, что, если рассматривать именно развлекательный пласт, то неплохо «заходит» трэвел-формат. Да, подобие «Орла и решки» весьма даже неплохо воспринимается зрителями. Особенно, если передача касается именно локаций для посещения в РФ и странах СНГ», — поделилась блогер.
Ранее на ТВ объявили о перезапуске «Фабрики звезд».