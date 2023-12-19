«Цифры действительно грандиозные»: назван самый популярный формат ТВ-шоу в 2023 году

«Подобный исход, конечно, был ожидаем, и цифры там действительно грандиозные. Все дело в том, что старшее поколение до сих пор свято доверяет всему, что говорится через экран. Да и в целом, многим проще включить и «впитать» разжеванный материал, нежели читать соцсети, сопоставлять и анализировать информацию», — добавила Михейчик.