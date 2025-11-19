«Циклон ушел, но не навсегда»: синоптик рассказал, что ждет Москву и Подмосковье до конца недели

Погодные условия в Москве и Московской области стабилизировались после ухода циклона. Об этом интернет-порталу «МК» рассказал метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, ветер в столичном регионе значительно ослаб и до конца недели в Москве и Подмосковье будет преобладать пасмурная погода с периодическими прояснениями, особенно в утренние часы.

Температурный режим сохранится в пределах сезонных норм, добавил эксперт. Дневные показатели составят от +1 до +3 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов. Осадки ожидаются в предстоящие субботу, воскресенье и понедельник.

В выходные дни количество выпавших осадков может достигнуть 5-10 мм. В понедельник вероятны смешанные осадки в виде снега с дождем или мокрого снега. Из-за осадков и понижения температуры в ночное время, добавил синоптик, возможно образование гололедицы.

