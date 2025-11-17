Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 18 по 21 ноября

В Москве и Подмосковье на неделе с 18 по 21 ноября ожидается понижение температуры до -2 в дневное время, а также снег с дождем и гололедица, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник облачно, дождь, а вечером местами с мокрым снегом.

«Температура ночью в столице +3…+5 градусов, днем +8…+10. По области ночью +1…+6, днем +5…+10, с понижением вечером и в Москве, и в Подмосковье до 0…+2. Ветер южный, днем с переходом на западный, 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 19 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков.

«В столице ночью -2…0, днем от 0 до +2 градусов. По области ночью -4...+1, днем -2…+3. Ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В четверг облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура в столице ночью -3…-1, днем -1…+1.

«В Подмосковье ночью -5…0, днем -3…+2. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица», — продолжил синоптик.

В пятницу облачно, небольшие осадки. Температура ночью -6...-1, днем -4...1. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление ожидается выше нормы. Во вторник и среду — 732 и 750 мм ртутного столба. В четверг поднимутся выше — до 753 мм ртутного столба, а в пятницу опустится до 751 мм ртутного столба.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно чувствительны к повышенному атмосферному давлению. Гипертоники подвергаются повышенному риску гипертонического криза. У людей с ишемической болезнью сердца возрастает вероятность приступов стенокардии, а в худшем случае — инфаркта миокарда. Помимо влияния на сердечно-сосудистую систему, высокое атмосферное давление негативно влияет на общее состояние здоровья. Люди могут испытывать головные боли, повышенную утомляемость, сонливость, что приводит к снижению производительности труда и ухудшению общего самочувствия.

Ранее эксперт раскрыл, что циклон принесет сильный снегопад в Москву в конце ноября.