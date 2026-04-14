«Цинизм за гранью». Глухонемую пенсионерку обманули те же мошенники, что и Ларису Долину
Организованная группа, причастная к махинациям с квартирой певицы Ларисы Долиной, в переписке выманила у глухонемой пенсионерки из Подмосковья 2,7 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Потерпевшая является инвалидом (глухонемая), при этом она сообщала неустановленным лицам, которые в составе организованной группы с Анжелой Цырульниковой совершили в отношении нее преступление, что она не слышит, в связи с чем не может ответить на их звонки... просила их писать ей текстовые сообщения, что указывает на осведомленность членов организованной группы о том, что она является беззащитным лицом в силу своего заболевания», — говорится в документе.
Факт переписки с злоумышленниками подтвержден протоколом осмотра телефона потерпевшей. Показания пенсионерка давала через сурдопереводчика.
Ранее сообщалось о том, что суд обязал мошенников вернуть Долиной более 60 млн рублей.