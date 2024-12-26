ЦППК назначит 205 дополнительных поездов на период праздников

Центральная «ППК» на период зимних праздников с 27 декабря по 9 января выведет 205 дополнительных поездов. В том числе 63 дополнительных поезда будут курсировать в первый день 2025 года и 68 — в Рождество.

Дополнительные поезда выведут на МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи. Составы будут ходить до трех часов ночи. Интервалы движения на первом и четвертом диаметре составят 20 минут, на втором и третьем — 15 минут.

В субботу, 28 декабря, поезда будут ходить по расписанию пятницы. В период с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы. Восьмого января — по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию понедельника.

Подробная информация представлена на сайте ЦППК, ж/д станциях и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».